同女友講心唔講金　Ian大半年出一次糧慳住使

人氣男團成員MIRROR成員Ian（陳卓賢）到中環出席珠寶品牌活動，獲大批粉絲到場支持，一身黑色西裝型爆登場的他，戴上近40萬首飾，粉絲即瘋狂尖叫！問到今次出席活動酬勞可有加碼？他笑言：「其實我都唔清楚，因為都係交畀公司決定，如果快啲出糧就好，講笑啫。（對上一次幾時出？）今年年頭。（夠唔夠用？）所以要慳啲使，好彩平時冇乜大使費，最大開支都係用喺屋企，例如送禮物畀屋企人或裝修。（拍拖大唔大使費？）又唔會，都係食飯為主。」

講到女友盧慧敏昨日（5日）生日，問到怎樣慶祝？他笑言：「都係簡單為主，有送心意、祝福。（即係冇禮物？）有禮物嘅，心意啦，物質生活唔重要，衣食住行應付到就得。（佢都接受？）ok，我哋講求心靈上嘅。」

而講到近日有Rapper出歌狂踩MIRROR，如只賣樣冇實力，他就謂：「我有聽過朋友講，音樂係好自由去表達意見嘅渠道。（佢覺得有成員只靠樣冇實力？ ）首先我都多謝佢覺得部分成員靚仔，除咗表面上靚仔，私下佢哋都付出好多努力，我哋私下都有上堂學唱歌，希望可以畀大家睇得出我哋努力過。」他又坦言不會為此感到嬲，因每人可以表達意見，亦沒想過要平反。