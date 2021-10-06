【簡潔生活學】收納師就只會執屋？

有朋友知道我修讀收納師，必定會問我：收納師即係斷捨離？清理雜物？幫人執屋？

對這個行業不太了解的人一定存在以上疑問，然而，收納服務近幾年才在香港興起，但在日本已經有18年歷史，2003年已經有專業協會訓練收納師，大家都知道日本人對家居整潔有一定要求，除了要乾淨之餘，也要求做到物品易取易放，不要積存過多，做到不要浪費。

那為甚麼近年香港會有收納師的需要？由於一般家庭人均居住面積偏小，但雜物又多，加上港人也喜歡追潮流及網購，很容易亂買東西，堆積了新淨卻沒用的物品，不捨得掉卻又不知怎處理，加上工作時間長，假日情願休息睡覺，也不想動手執屋。

另外，很多老人家因為年輕時生活困難，養成節儉個性，很多物品都不想浪費，更多是具有紀念價值，陪伴他們度過人生重要的日子，也有一些因無所事事，喜歡收集物品，部分嚴重的，變成了囤積症或收納障礙症，這時候也需要有修讀心理學的收納師協助，作出心理輔導，了解他們的問題幫助解決。

在我成為收納師之前，也會覺得這是一個幫助客人收納家居和辦公室的工作，但其實收納師也會舉辦一些講座，除教授一些執屋技巧外，也希望灌輸持續收納的重要性。我們希望讓多些人了解收納不單是清理收拾這麼簡單，而是可以提升生活品質，甚至是工作效率，擁有一個更舒泰的生活環境。

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Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM International 媽·潮·物網站 Founder

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

-認證瑜伽教練

-認證私人健身教練

-日本粉彩希望藝術協會認證師資導師

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