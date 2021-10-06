運動型超級遊艇RMK 65　造價近4億港元

俗語有云：「一次生兩次熟」，同樣適用於形容合作夥伴之間的默契，正如今次介紹的新型號超級遊艇「RMK65」，為土耳其造船廠RMK Marine與意大利設計工作室Hot Lab的聯乘之作，由於兩者之前已合力改造過一艘45米長的超級遊艇「Keyla」，並於2014年獲「World Superyacht Awards」頒發「Neptune Award」，被評為「The Best Rebuilt Superyacht」，因此令新作更受期待。

足以橫越大西洋

一艘超級遊艇猶如一幢海上豪宅，內外設計要有氣派有品味，還要設備完善、性能卓越，所以很多船廠都會跟不同設計公司合作，希望在遊艇生產方面取得突破。超級遊艇「Keyla」就是一個成功例子，亦促成了RMK Marine與Hot Lab的再度合作，推出造價高達4,390萬歐元（約3.97億港元）的「RMK65」。

先由性能說起，「RMK65」搭載了兩台輸出功率可達2,250千瓦的發電機，使其最高航速可達17節。另外，它的油缸容量為150,000升，若以14節的速度航行，航程可達到6,000海里，足以橫越大西洋！

可容納14位乘客

雖然「RMK65」的船身長度只有65米，但總噸位達1,300GT，當中有7間客房，包括1間主人套房、3間貴賓房及3間VIP客房，可讓14位客人留宿，另有船員休息室及船長室，可容納14名工作人員，足以應付遠程航行。除此之外，下層甲板設有小型車庫，可容納兩艘9米長的小艇，還可放置5艘水上電單車（Ｗater scooter），可滿足鍾情水上活動的客人。

設施應有盡有

設施方面，船上設有餐廳、戶外用餐區、酒吧、空中休息區、按摩浴池、日光浴區、泳池等等，可謂應有盡有。值得一提，經過Hot Lab的精心規劃，不同區域的布置都極具空間感，以大廳為例，面積達120平方米，樓底有2.3米高，加上落地玻璃窗引入自然光，令整個空間更見開揚。另外，船頭船尾的戶外空間都用上玻璃面板圍邊，令視野不受阻礙，並擺放了大型梳化，可讓船上乘客一邊享受海風，一邊飽覽海天一色的美景。

規格表

船長：65米

船寬：12米

吃水：3米

總噸位：1,300GT

油缸容量：150,000升

水箱容量：40,000升

引擎：2 × 3516B Caterpillar diesel engines

巡航速度：14節

最高航速：17節