MIRROR被批得個樣！Edan唔認靚仔：畀啲時間改進啦

藝人呂爵安（Edan）、魏浚笙（Jeffrey）、岑珈其及劉沛蘅等出席ViuTV《膠戰S2》宣傳，Edan與珈其即場玩遊戲用肚頂爆汽球，6位主持又自稱「6膠」，場面搞笑。Edan表示與其他主持合作以來相處融洽，不時相約食飯，故當經理人提議工作太忙「退出」該節目，他即扁嘴謂：「梗係唔好啦，呢個節目係我拍得最舒服嘅，望佢成為長壽節目添。」

他不諱言由於上輯受歡迎，今次借場較容易，故台前幕後可以由郵輪玩到大商場。問到拍攝難忘事，Edan笑說：「可能好耐冇做運動嘅關係，喺大商場度奔跑搞到虛脫，標晒冷汗感覺就暈，所以坐埋一邊休息。（唔好咁搏啦？）係，玩遊戲啫，唔使搵命搏！」Jeffery則對鬼屋拍攝留深刻印象。

談到新歌《My Apple Pie》今日推出，Edan笑說：「黃偉文好勁，首歌本來係講蘋果批隔籬伴住嘅雪糕球，同埋MV係我最期待嘅，內容豐富，女主角林愷鈴好高，而且係我港大師妹。（有冇信心年尾爭到新人獎？）随緣，歌唔係為咗獎項而做嘅，都係想做自己喜歡嘅音樂、建立自己嘅風格。（有信心好似Anson Lo上港台歌曲榜？）我冇留意喎。（親自上去行台打招呼？）唔會，出到聲要人播就唔係原意啦。」

對於疑似炎明熹粉絲批評Edan、張天賦及曾比特的歌藝，Edan大方回應：「我都唔會話自己唱功好好，自己知自己事啦，咁張天賦佢哋唱功係勁嘅。（有Rapper批評MIRROR得個樣。）吓？我連樣都冇喎，我哋最大嘅特色係12個人唔同樣囉，各有自己嘅特色同賣點，梗有一款啱你，畀啲時間我哋改進啦。」