馬德鐘新劇做番G4　唔知李佳芯係咪做Hugo阿媽

藝人馬德鐘出席劇集《我家無難事》宣傳活動，對於被網民讚演出有喜感，他開心大家喜歡，亦認為演喜劇和演紀律部隊有不同難度：「演喜劇要靠現場感覺同演員擦出嘅火花，演紀律部隊就要做好多事前功夫，例如操肌，好似我依家都要努力為新劇操練。」但他就自爆操練時不小心拉傷肩膀，現時要針灸，故今日都玩不到攀石。

他透露新劇做番G4，問到可用除衫？他笑言：「唔使，身形唔使太誇張，只係畀人精神同有安全感就得。」問到新劇可就是指他與李佳芯合作的《有種好男人》，而對方更要飾演《聲夢傳奇》學員Hugo的媽媽？他就表示：「其實唔知有咩演員，淨係接到任務要開新戲，要做G4，所以就要操練，入面有咩演員同個故事我都未知。（話佢做阿媽？）我未知演員，未正式開會傾。」

而講到兒子馬在驤亦有客串《我》，問到之後可還會再父子檔拍劇？他表示：「暫時唔會，因為學期尾，都要趕功課。（畀佢表現幾多分？）第一次新人嚟講50分啦，啱啱合格，當然仲有好多缺點，同好多進步空間，但係好好嘅體驗，睇吓佢之後嘅路向係啲咩，如果想喺娛樂圈要進步多啲。」