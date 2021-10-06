林穎彤聞臭屁驗屎　極度惡心！

由《學是學非》幕後班底用心打造、黎諾懿及楊潮凱擔任主持，無綫新進小花何沛珈及陳嘉慧扮演可愛護士的全新資訊健康遊戲節目《醫醫，我不想再病了》正在熱播，明晚（7日）播出的第3集將探討腸病問題，今次嘉賓陣容則有林穎彤、狄易達、以及《流行都市》主持安德尊、焦浩軒。今集一眾嘉賓將會面對重大考驗，就是聞「臭屁」以及「驗屎」。

由於眾人驗的是「道具便便」，所以玩起上嚟仍能氣定神閒，不過在聞臭屁環節，林穎彤與焦浩軒先後要挑戰「硫磺味」、「臭雞蛋味」以及「惡臭味」等3個不同級別的臭味，結果二人輪流大叫大嚷，林穎彤多次作出惡心狀，而焦浩軒則露出痛苦掙扎樣，雖然情況令人同情，可惜現場其他嘉賓及主持均笑到合不攏嘴，場面相當爆笑。

該集另一亮點，是「大王」安德尊以及擔任「健康專員」的無綫娛樂新聞台主播許文軒。向來愛搞搞震的大王，玩「健康小測試」時因失衡被嘲「機器壞」而「發爛渣」，更勞嘈地向黎諾懿挑機，迫得黎諾懿大喊：「唔好嘈，全部停一停！」至於許文軒則為配合遊戲環節播出的短片而飾演備受便秘困擾的的士司機，由於表情逗趣誇張兼唔介意形象，成功引起關注，就連狄易達睇片時亦忍不住笑出聲。