Rapper寸爆MIRROR掛住搵銀得個樣　網友點睇？

人氣組合MIRROR熱爆全城，12子接Job接到手軟，差唔多去到邊都見到佢哋身影。不過有支持，就會有人反對，本地Rapper Novel Friday就推出新歌《MIRROR FREESTYLE》，瘋狂攻擊MIRROR，依家條片點擊次數已逾7萬次。

首歌嘅歌詞句句針對MIRROR，好似「廣告廣告廣告廣告，太多賣樣扮做歌，畀個偶像包袱我」暗寸佢哋賣樣，「變成商業口臉，唔講以為呢期，興番薑蓉薑臉」食咗薑字暗指係姜濤，「鍾意錢銀同名利，咪冇時間練歌」寸爆佢哋掛住搵錢，「好似一面鏡，將你逐個，睇穿再拆開，煎你皮拆你骨」、「唔使指名道姓，呢度鏡得一塊」直情開埋名寸！

呢首歌推出之後，網友反應兩極，有人就力撐Novel Friday，留言：「歌詞讚，敢講有態度。」、「正呀，終於有人rap到心聲，好X有共鳴。」但都有人話佢Rap得麻麻：「聽咗兩次，如果唔睇歌詞真係聽唔到唱乜。」另外都有人寸番Novel Friday借MIRROR上位，留言：「有料就唔使踩人上位嘅，唱好自己啲歌先啦」、「條友乜水？」