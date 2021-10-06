生B前哨戰！苟芸慧「一打三」做見習媽媽

向來喜歡小朋友的苟芸慧（苟姑娘），不時上載與姪仔、姪女的生活合照，展現「母愛」的一面，日前苟姑娘接受挑戰，跟3位年齡介乎3、4歲的小朋友進行「苟Cook 13 Round」合作炮製甜品。眾所周知，苟姑娘是整甜品高手，不過要帶領着3位小朋友一起製作，就算高手都難免失手，難怪在接受挑戰前，苟姑娘已表示：「對自己非常有信心......一定會Fail。」

面對着3粒豆釘，苟姑娘母性大發，過程中他們需要跟苟姑娘打蛋、調配食材分量、將材料攪勻等，烹調程序看似簡單，但他們卻充分表現「失控」一面，除了未有跟指示亂落糖之外，又不時「逃跑」，為了滿足滿滿的求知慾，小朋友們亦不時發問問題：「咩叫Custard？」、「咩叫measure？」問到苟姑娘口啞啞，雖然苟姑娘十分狼狽，但亦展現出無比的耐性，最後苟姑娘要出動糖果及士多啤梨乾，才能稍稍將混亂場面平伏。

跟小孩做甜品的初次體驗宣告失敗，雖然苟姑娘被弄到一頭煙，但仍無損她對小朋友的喜愛，她說：「我覺得係幾有趣嘅經驗，大家見到我個狼狽樣，不過係幾開心，同3個小朋友玩嘅過程，發覺每個小朋友都有不同個性，所以都係一個未生小朋友之前嘅Warm Up。」苟姑姐續說，覺得今次挑戰對她來說未有太大難度，對小朋友的愛亦不會變：「冇改變自己鍾意小朋友嘅想法，鍾意就係鍾意，好簡單，我鍾意小朋友係因為佢哋好天真。」