雪平莉左　新世代治愈女神

男人每日工作咁辛苦，不過要慰勞佢哋就唔使大費周章，只要睇吓靚女，自然會得到治愈喇！最近日本寫真界就一位治愈系新人最啱睇，佢就係雪平莉左，見到佢嘅笑容，一切煩惱都融化晒！

氣質溫文

漫畫《蠟筆小新》入面嘅野原新之助追女仔最鍾意就係搵漂亮嘅大姐姐，小弟亦係一樣，最好仲要係溫柔嘅大姐姐添！因為佢哋唔會畀你任何壓力，相處起嚟感覺特別舒服，心靈亦得以慰藉，相信呢種就係所謂嘅治愈感，而雪平莉左就係近期喺日本寫真界冒起得相當快嘅治愈系美人喇！

今年27歲嘅佢五官標致，氣質溫文且風姿綽約，微微一笑仲散發出強烈嘅治愈感，令人有身心舒暢嘅感覺，負面情緒即時冇晒！身材方面亦相當吸引，全身肌膚白滑鮮嫩，胴體婀娜誘人，胸前更加有對分量十足嘅高彈性F奶，加埋一條纖腰，呢位身材曼妙嘅索姐姐真係人見人愛！

OL變水着女優

阿妹又靚又好身材，甫登場就成為寫真界注目新人，更譽為「寫真界超新星」，亦被封為「次世代治愈美女」。而佢之所以投身寫真界，原因竟然係因為以前工作得太悶，想尋求新鮮刺激喎！佢之前喺家鄉愛知鄉做咗3年辦公室女郎，大家都知道辦公室工作真係幾枯燥乏味，阿妹就係唔想再過呢啲苦悶生活，所以決定辭工，然後去到東京發展演藝事業。

原來喺佢讀中學嘅時候，曾經有藝能事務所邀請佢入行，不過當時佢冇興趣，所以拒絕咗，並決定繼續讀書，亦因為咁，令佢充滿自信，唔做OL都可以做藝人。事實上，莉左嘅決定真係冇錯，除咗喺寫真界打響名堂，並且被封為新一代女神，亦得到好多電視演出嘅機會，包括電視節目《我想唱一首歌》等，前途無可限量。

想知道有關雪平莉左最新嘅工作消息，可以Click入佢嘅社交網，同時亦可以睇到阿妹為雜誌拍攝嘅寫真作品，可以一飽眼福。

Profile

年齡：27歲

身高：5呎5吋

三圍：35F-23-34