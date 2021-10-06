脫星化身VR伴侶　闖高潮

現在講求智能化生活，而點樣將高科技應用喺性生活上，正係唔少性用品商關注嘅問題。早前有美國公司就推出一款聲稱能夠改變男士未來性生活嘅產品，究竟佢係咩料呢？

智慧型電動J杯

VR（虛擬實境）四仔面世多年，而使用VR技術嘅情趣用品亦有唔少，最近有一間美國公司宣布將以VR技術推出號稱「世界第一個實時反應虛擬伴侶系統」Virtual Mate，並聲稱佢係劃時代嘅產品，可以改變男士嘅性生活，用科技絕對能夠滿足男士嘅需要。

原來所謂「Virtual Mate」其實係一支智慧型電動J杯，玩家只需戴上一副VR眼鏡，欣賞獨家製作嘅互動影片時，J杯嘅內壁便會因應片中嘅虛擬女郎，還原出其真實嘅蜜洞之餘，仲會隨住女郎嘅表情及動作而出現變化，令人感覺相當真實。該公司現正進行投票，讓玩家選出心儀虛擬伴侶，候選名單包括Lexi Luna、Bailey Rayne、Jaclyn Taylor等超過13位脫星，每一位脫星都各具魅力同特色，唔知大家會鍾意邊個多啲呢？

日女最討厭凸點男

唔知鍾意着薄身又貼身衫嘅男士有冇諗過，原來有唔少日本女士討厭男人凸點呢？早前日本有婚姻介紹所訪問咗1,600名男女，睇吓佢哋最討厭異性邊一種表現，可能大部分人會認為係汗臭味、強烈香水味、汗濕衣衫等，但係結果卻係出乎意料之外，當中有58%女士表示勁討厭男人凸點！

至於佢哋嘅討厭程度去到邊？有受訪女士就話噁心到令佢失去幹勁，尤其係身穿貼身恤衫或因汗水濕透恤衫而凸點嘅男上司，更係令佢難以接受。不過喺同一個調查卻發現，原來有31%嘅男士討厭見到乳點激凸嘅女性，原因係覺得好尷尬之餘，最驚望到嘅話會畀人話鹹濕喎！其實唔望咪得囉，又未至於會討厭啩！

日頭曳曳最爽？

早前有性學研究指，一日之中最佳曳曳時間就係周日嘅早上9點，不過英國有位成人女主播卻唔認同呢個講法噃。呢位47歲人妻兼愉虐系網絡成人網紅Mistress Sandy Star表示，佢喺周一至周五嘅日頭，情慾都會相當高漲，咁咪即係話專家嘅研究係錯呢？Mistress Sandy Star坦言事實並非如此，佢解釋自己之所以日頭曳曳會更爽，原因在於平日佢嘅小朋友要返學唔喺屋企，咁佢就可以盡情同老公曳曳。佢又指其實專家嘅研究，大家只能作為參考，實際應用要視乎個人嘅生活習慣，及居住環境能唔能夠配合。話說回來，Mistress Sandy Star以熟女人妻加愉虐嘅演出，令佢喺網絡上獲得相當高人氣。