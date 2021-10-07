【是日通勝】（一點居士）

辛丑年九月初二戊子火平日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午1時至3時

宜：飾牆、平塗、會友

忌：詞訟、置業、買田

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：2、3、5、8

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座

受人恩惠莫忘本，宜送份禮物給幫過你的人。

金牛座

買到價廉物美的東西，足夠讓你開心一整天。

雙子座

在拓展人脈方面多下功夫，事業發展更有利。

巨蟹座

與人溝通易產生火藥味，最好少說話多做事。

獅子座

財運欠佳，手頭緊勿亂花錢，免得負債收場。

處女座

生活如意，做事爽快，好心情不容易受干擾。

天秤座

想到下班後的節目，心情興奮，工作更起勁。

天蠍座

趕快把私事處理好，否則很難集中精神工作。

人馬座

不少瑣事需處理，有必要改變你的作息習慣。

山羊座

做人要保持樂觀，勿再杞人憂天，自討苦吃。

水瓶座

四處奔波令你覺得受重用，但小心累壞身體。

雙魚座

士氣一般，沒精打采，今天不宜處理重要事！

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）蛇 財運佳

（跌）馬 健康差

鼠

貴人運強，談判傾生意會有不錯的成果。

牛

桃花旺，單身人多曝光易遇上心儀對象。

虎

時來運到，不要錯失發展事業的良機。

兔

工作上被小人暗算，勿被怒氣沖昏頭腦。

龍

人氣上升，獲上司器重，事業大放異彩。

蛇

財運佳，投資保持理性，可獲更多收益。

馬

是日沖煞，健康運欠佳，宜抽空做運動。

羊

受負能量影響，盡情玩樂有助忘卻煩惱。

猴

事業運穩步上升，生意人不乏商業機遇。

雞

付出與收穫不成正比，自信心備受打擊。

狗

有伴侶者愈是溫柔，感情生活愈是甜蜜。

豬

跟伴侶鬧分歧，要及時解決以免傷感情。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

從八字睇性格

有些人喜歡看宮廷劇，覺得劇情最吸引、最緊張、最精彩的部分是劇中人為了權力地位財富，勾心鬥角，甚至不惜一切用詭計謀害無辜的人，當中又牽涉到錯綜複雜的愛恨情仇。

如果從八字入手，可以看出那些城府深的人，通常是因為性格自卑所造成，那麼八字中有甚麼特徵會顯示出來呢？

命中八字印星代表輔助、幫助、支持、長輩的支持、貴人等等，若八字本身是身弱的話，代表命主的能力會比正常差，欠缺自信心，常常疑心生暗鬼。如果加上殺星太強，性格就會偏向於負面，思考問題會走上壞方向，出現言行不一的情況。

對於以謀害別人為樂、沒有人性可言的人，八字的影響只有三成而已，其實育成這類人的最關鍵因素，就是教育和後天成長環境，影響達七成。因為只要自小得到正確教育，獲得正確人生觀，處事公平正直，不做假，懂得禮義廉恥，尊重自己及別人，相信世界是人人平等，而在成長之道路上，身邊的人都是彬彬有禮，知書達禮，懂得分辨是非，認清善惡，世界就會減少上演那麼多真實的宮廷劇了。