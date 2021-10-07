離奇失蹤12年！奧莉花紐頓莊愛郎終尋回背後有陰謀？

澳洲歌影紅星奧莉花紐頓莊（Olivia Newton-John,ONJ）憑70年代經典歌舞片《油脂》（Grease）走紅，她的情史與其事業生涯一樣充滿話題性。2005年，她的攝影師男友Patrick McDermott突然人間蒸發直至12年後才被尋回！

ONJ與第一任老公Matt Lattanzi於1995年離婚後便與Patrick發展戀情，他們的戀情並非一帆風順，9年間先後離離合合多次。而Patrick更於2005年在美國加州海岸釣魚期間失蹤！事發時ONJ正在澳洲做spa，所以警方一直沒有視她為男友失蹤的調查對象。事後美國海岸防衛隊幾番努力調查之後2008年公布Patrick應該是墮海失蹤。他的朋友向調查員作供時表示Patrick因與ONJ分手而情緒低落，因此調查員認為他是為情跳海自殺。

不過事件峰迴路轉，就在Patrick失蹤5年後美國電視台聘請私人調查員調查事件，得出Patrick仍在世並在墨西哥隱居。他失蹤是為了呃人壽保險金！不過電視台因保密為由而一直沒有公開他在世的證據。而2017年，亦即Patrick失蹤12年，澳洲有娛樂雜誌終於影到疑似Patrick在墨西哥一個漁村小鎮Sayulita居住。