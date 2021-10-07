東方日報C2：加國探親！陳瀅獲周嘉洛貼身送機

女神級的陳瀅拍完無綫劇《痞子殿下》後突然神秘「失蹤」逾月，原來她又做了「空中飛人」，甘受隔離之苦，10個月內第3度飛返加拿大探望「摯愛」，認真有心。而低調離港的她，獲曾傳緋聞的周嘉洛親自送機，同場還有JW等《痞》劇拍檔，足見感情甚佳。

今次返加拿大，陳瀅未有如過往於社交網發貼文曝露行蹤，或與粉絲互動，反而選擇「閉關神隱」，就連身邊亦只得少數朋友知道，當中包括因拍攝劇集《痞子殿下》期間「挨膊翹手瞓」而爆出緋聞的周嘉洛，以及同劇拍檔朱敏瀚及JW等，他們亦十分有心，特別前往機場送機，陳瀅入閘前，周嘉洛更大方站在她身旁影合照。由於眾人拍劇期間建立深厚友誼，分別時亦盡顯不捨之情，令陳瀅感動不已。

在香港開工時一向節儉的陳瀅，即使與JW、周嘉洛等在機場亦只選在快餐店醫肚，盡顯慳妹本色。如此慳家，全因她年前花掉當時畢生積儲、約數百萬港元在加國購入大宅送給外婆，故裝修及購置傢俬等全部以簡約為主，經過在港一輪打拚兼儲蓄，今次「返屋企」終可美化及粉飾家居，讓婆婆可以住在「5星級的家」。

「1年有3個月都在隔離」

陳瀅如此疼錫婆婆，全因從小由外婆撫養成人，她亦視扎根於加拿大生活、年屆94的老人家如命根。疫情下即使面對高傳播風險，兼且漫長的隔離生活，陳瀅依然無怨無悔地多次穿梭溫哥華及香港兩地，只為多見婆婆幾面。據悉，陳瀅早前完成劇集拍攝後，暫未有新工作安排，故選擇突然「人間蒸發」，於中秋節前再次隻身低調飛返溫哥華探親，與「摯愛」團圓。由去年冬至開始，她已先後3次飛返加國，她亦曾透露一年內起碼有3個月時間在隔離：「係唔好受嘅，好易發脾氣，但為咗見屋企人只好捱吓，不過喺酒店房生活變得有規律，戒咗心急嘅壞習慣。」她又指疫情下更明白人生無常：「所以想做就做，想見嘅人一定要見！」

11月中返港

而今次陳瀅還想將假期「升級」，盡量放下手機，全心全意聚天倫以及郊遊享受寫意人生。她將於加國逗留至11月中，然後返香港接受「新任務」，繼續打拚。

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