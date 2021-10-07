《魷魚》成奇勳爸爸係吳一男　真相係點？

韓劇《魷魚遊戲》熱播全城，唔少網友都中晒毒，仲研究起劇情！最近有人推測「001」阿伯吳一男，其實就係男主角成奇勳老竇，至於真相係點？《魷魚》導演親自解畫！未睇過《魷魚》，又唔想被劇透嘅讀者，睇到嚟呢度就好喇！

點解推測吳一男係成奇勳爸爸？

韓國有網紅對劇集作出分析，根據種種疑點，認為吳一男就係成奇勳爸爸！首先，第二集時，因為吳一男投下最後一票，導致比賽要結束，參賽者都返到現實，點知成奇勳喺屋企附近撞到吳一男，大家仲一齊飲酒，當時吳一男話：「我有認識的人住附近，我現在沒地方去，所以暫時借住他那，看來我們很有緣！」劇中翻譯嘅「暫時借住」，喺韓文中原意解為「獲得他人幫助、或造成他人麻煩」，個網紅認為吳一男係講緊欠咗一個人，好可能係成奇勳或者係成奇勳嘅媽媽。

而劇中，男主角成奇勳從來冇提起個爸爸，就連一張相都冇出現過。劇中，成奇勳年齡係47歲，可能同吳一男分別太耐，所以認唔到大家，喺吳一男臨終前，冇一個家人探望佢，反而成奇勳係見佢最後一面嘅人，係咪有啲古怪？

有一幕，成奇勳拎咗媽媽張銀行卡拎錢時，發現佢媽媽原來叫吳末順，咁啱同吳一男同姓，會唔會係因為嫁咗畀吳一男，所以冠以夫姓呢？又有一幕，講到參賽者排隊拎牛奶，成奇勳話自己唔飲得純牛奶，問大會可唔可轉朱古力牛奶，點知吳一男話過個仔唔敢飲純牛奶，所以出手打過仔仔，會唔會咁啱呢？最後一幕，成奇勳選擇放棄出發美國同阿女團聚，反而再參加下一屆魷魚遊戲，係咪因為遺傳咗吳一男嘅基因，最終放棄家人？

種種線索睇落似層層，但實際又係點呢？《魷魚》導演就話：「只是傳聞啦，角色吳一男是遊戲的創辦者，某種程度下必須要給他選擇權，因此才會安排他是1號！」佢又解釋：「其實一男是我同學的名字，我覺得一男的名字與角色太符合，一男作為『001』號世很適合，所以就加上去了。」至於點解姓吳？導演就話：「只是因為與魷魚遊戲的象徵性（兩字韓文發音都是WU），成奇勳也是我朋友的名字。」謎底終於解開！

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