女生必學！韓劇女主職場、約會Look！

韓劇《海岸村恰恰恰》開播一段時間了，話題熱度持續不減。申敏兒在戲戯中飾演一位大城市畢業後到鄉下開牙醫診所的女醫生「尹慧珍」，與金宣虎飾演的洪班長是一對情侶，兩人都有超高的顏值，成爲了今年最熱的「酒窩CP」。全劇沒有狗血情節，只有搞笑輕鬆的畫面，劇情和場景統統讓人覺得很療愈！除了戀愛劇情外，尹慧珍的服飾風格簡約有質感，很適合作爲職場或日常生活的穿搭，成爲許多上班一族的着裝指南。

辦公室女神指標

尹慧珍日常通勤的穿搭以簡約的襯衫為主，服飾偶爾加入一些小細節的變化，令到造型不至於太沉悶正經。在她剛來這個小村莊，對任何事務都不了解的時候，她選擇了一套大紅色的襯衫連身褲，凸顯出精英醫師超强的氣場。慢慢熟悉這個村莊後，尹慧珍融入了這個村莊的風格，穿的都是溫柔系襯衫，有白色寬鬆的、藍色荷葉邊、粉色條紋還有黃粉兩件疊穿的。大家不妨試試溫柔系襯衫穿搭，主要是整體的色系偏淺色調，襯衫的領子融入荷葉邊等細節，配上精緻的手袋或飾品，就能變身辦公室女神。

約會「花」心思

尹慧珍與洪班長見面約會的裝束是以有花紋的裙子為主，整個穿搭都散發浪漫粉色泡泡。下雨天兩人在海邊相遇的場景，尹慧珍身上穿的是女人味十足的粉色泡泡袖收腰連身裙。到了跟洪班長告白的場景，則換上可愛減齡的黃色碎花連身裙，袖子上的褶及領口的蝴蝶結為氣質加分，讓告白成功機會大增！之後跟洪班長約會，她也穿上碎花洋裝，大面積的印花，完全映襯兩人的甜蜜氛圍。