新派日式割烹　流心花膠天婦羅你食過未？

日本於江戶時代開始出現的日式割烹料理流傳至今，重視師傅的刀功和烹調技術，一個嘗味餐單（Tasting Menu）內會包含各類菜式。上環一間新派日式割烹料理「和緣」的行政總廚黃銘賢師傅指，近10多年割烹滲入各地的食材配搭和烹調手法，創出不少新派菜式。如師傅設計的餐單菜式就有很多特別驚喜。花膠三葉選用米網紙包好花膠和凝固花膠汁再炸，有入口即溶的感覺。另外以帕爾馬火腿作主角的前菜，分別配水果番茄、靜岡蜜瓜和去皮巨峰提子，不同的水果甜度，讓火腿滿滿層次。至於熱湯以豆乳配雞腿肉和響鈴，清香又有口感。至於用日本麵粉配意大利粗麥粉自家製意粉，加海膽和烏魚子一起吃，鮮香有咬口。

另一間位於屯門隠世小巷內開設的割烹料理店「道」，主理人兼行政總廚鷲澤道英師傅選用時令食材，為客人提供傳統地道的日式料理。當造的日本松茸配鱧魚做成傳統土瓶蒸，喝湯後再吃配料，湯清魚肉鮮。另一道燒日本松茸配石川小芋，同樣是受歡迎的傳統配搭。除此之外，還有清新金目鯛鍋物、鮮味大根年輪煮配松葉蟹芡汁，重口味則有米加子免治雞肉赤麵豉，讓客人吃到日本菜的精粹。