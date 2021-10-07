前天練水，因事要趕緊上水，還未抹乾身便跑出泳池回家，沿路吹着風的，晚上就頭昏腦脹，喉嚨乾涸，病了，這就是我們俗稱的「凍親」。

不過，原來「凍」是不會讓人傷風或感冒。

「凍親」以致傷風感冒，是一個流傳了很久的想法，大概是因為冷和傷風感冒，經常以因果形式發生，所以，就令人誤會了「凍親」便會流鼻水、咳嗽、有痰、發燒、喉嚨痛等等。

其實，傷風感冒是源於身體感染了病菌，因此，發病跟冷空氣並沒有關係，那又為何「凍親」會容易病？這是由於當人的體溫下降，免疫力會隨之而變弱，換言之，就是身體對抗空氣中的病菌的能力弱了，於是增加了傷風感冒的機會。

那夜，我知死了，立即喝些暖水讓喉嚨紓緩，然後早早睡覺，一覺醒來，老骨頭雖痠痛，但頭痛和喉嚨乾涸就沒了。

休息，能令身體放鬆，使免疫力不會在壓力下持續減弱，以致容易生病。近年，我的工作日程老是排得很密，但在近一年多，我開始要自己學會休息，明天的事就明天才做吧，只要身體好，沒有事解決不了。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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