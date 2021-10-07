駁App釋放創意　新寶麗萊試玩

今時今日人人用手機影相，即影即有縱有班捧場客，但功能也要與時並進才能吸引客人。寶麗萊繼今年5月推出全球最細的即影即有相機Polaroid Go後，日前再發表可與App連接的Polaroid Now+，今次就同大家測試吓有幾好玩。

外形操作不變

顧名思義，此機是去年上市Polaroid Now的升級版，基本外形相若，大小約為150.16x112.2mmx95.48mm，只是動態閃光燈由圓變方，並保留了自動對焦、自拍定時等功能，另外亦擁有獨立快門掣、電源掣、閃光燈掣、剩餘張數顯示窗及三腳架固定底座，基本握感及操作不變，舊用戶不難適應。唯一要彈是重量不降反增至457g，坦白講不算輕便。

必玩雙重曝光

功能最大改進是加入藍牙連接，只要配合專用App就能解鎖各項創意功能，例如雙重曝光、光繪、光圈先決和三腳架模式等。同時亦容許用戶調校倒數時間、景深及曝光值，以營造不同氛圍。實測甫開機即會自動連接程式，調校好設定後就能經虛擬快門掣影相。當中雙重曝光可讓兩個影像疊加在一起，效果最有趣；而景深Mode則能影出前清後濛效果，影人分外突出。

附送5款濾鏡

玩App之外，Polaroid Now+比原版額外配有一個鏡頭蓋及一套鏡頭濾鏡，包括星光、紅色暈影、橙色、藍色、黃色濾鏡， 只要套入鏡頭上，即使不用程式也能拍出特別效果。個人就推介黃色濾鏡，一經使用相片別具懷舊感，而藍色濾鏡則增添迷幻感覺。總括而言，Polaroid Now+為即影即有玩家持續投入玩味，沒有舊型號的話絕對值得入手。然而留意部分功能要對影相具一定認識才能得出好效果，否則容易有過曝或過暗問題，唔想嘥菲林就睇清說明先好影了！