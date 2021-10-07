貴過MIRROR簽名海報！七仙羽簽名閃卡叫價3千

堪輿學家七仙羽到電台受訪，笑言不知道今日上來分享甚麼，就算之前上電視節目都不知道要做甚麼，都是靠現場發揮，表示自己急才及反應OK：「如果唔掂嘅話喺ViuTV就會好麻煩，因為唔知啲人問咩，大家問咩我都會答，就算問我係咪處女或者幾多歲，問BB嘢或成年人節目我都會講。（你唔怕醜？）唔怕，因為我未必會直接答㗎嘛，所以啲人就會覺得我九唔搭八。」

而講到踩埋入影壇拍戲，她坦言拍戲跟拍電視很不同，拍戲要很長時間，但自言適應力夠強：「之前喺尼泊爾、西藏嗰啲山上修行，乜都試過，所以拍戲就當係修煉。」她又自言絕少NG：「拍電視都係一take過，但拍電影就要拍好多次，因為有唔同嘅鏡頭。」講到她唱埋歌就做勻歌影視三棲，她就謂之前都有唱廣告歌，更有攞獎，覺得爆紅都剛好是timing問題，如果幾年前都未必會咁紅。

另外，今日（7日）凌晨七師傅在社交分享，有人在拍賣網上以3,000元開價售其「簽名閃卡」，七師傅未知是否怕大家受騙就留言話「我的簽名原來咁值錢，我自己都冇。」有趣嘅係，疑似有七師傅簽名嘅卡片，比MIRROR成員簽名海報價格仲要高，齊集成員簽名都係叫價200元，睇嚟呢件事更加令人驚訝。