搞大人哋個肚唔認數？許廷鏗：我真係恭喜你

歌手許廷鏗（Alfred）今日（7日）到電台受訪，講到他近日被網民大爆「背着女友偷情」及「搞大我個肚唔認數」，而該網民又被指與女新人曾嘉晴有關，講起此事他即自嘲：「今次我真係恭喜你啦。」他坦言身受其害，試過被人冒認，又幫曾嘉晴發聲：「佢唔係當事人，佢係啱啱喺娛樂圈打滾嘅女仔，唔希望影響佢嘅事業。（你本身識唔識曾嘉晴？）佢真人有message過我，喊住同我講唔好意思影響到我。」他亦謂不知冒認者的身份，亦不知對方是男或女：「但係惡意行為，如果冒認人用嚟誣衊或者構成誹謗就唔可以容忍。」

他亦表示該帳戶上載了曾嘉晴本人有些不願意公開的相片，現在就似被揭私隱，又謂此事對自己而言可以當一笑置之，但希望對方理解到事件是嚴重罪行。問到可覺得自己得罪人？ 他笑言：「如果係都得罪好深，但我諗我冇得罪人咁深。」他又強調此事是不負責任的行為，自己亦不希望再放大件事：「我再講對方只會愈講愈high，想再得到人注目。」

另外，他推出自組公司後的首支新歌《佛系人生》，笑言由細到大都叫「阿佛」，而佛系亦有很多解讀：「有啲人覺得緣分到自然會成功，但對於我嚟講努力過後，結果係點就隨遇而安，但一定要努力。」他又形容這首歌曲是「十月懷胎」，由零開始一腳踢做歌，笑言昨晚更緊張到睡不着，因今日要來派台。問到自資多少？他坦言打算出一隻實體碟，現已錄晒歌曲，預計投資7位數，希望很快可以出碟及開騷。