193失戀爆喊？郭嘉盈：想關心佢又唔覆機！

歌手張天賦（MC)、趙祥誠(Ben)和ERROR成員「193」郭嘉駿胞妹郭嘉盈（Michelle)一同出席活動，活動在電競場舉行，3人都自認是機迷，小學已開始打機，MC稱細個沉迷打機，試過24小時不眠不休，被媽咪鬧爆，Ben表示試過被屋企人鎖機，每日限打1小時，MC亦自爆即使媽咪拿走滑鼠和鍵盤，但仍阻不了他打機，最後媽咪使出撒手鐧，連Mon也拿走，現在屋企已沒有任何遊戲機，因不想再次沉迷。

MC透露現正忙於籌備演唱會，與歌手洪嘉豪組「賦豪CP」開騷，他表示演唱會上不會騷肌，會以唱歌為主，但答應過粉絲一定會跳舞找數，他笑言：「走唔甩，會遲啲找數，想靚靚仔仔有型咁。」而Michelle現正忙於拍攝真人騷《全民造星IV》，雖然有少許不習慣，但很享受和感到開心，與其他參賽者都好老友，會互相到家中食飯兼過夜。MC和Ben身為《造星》師兄，問有否給師妹貼士？MC笑言：「沒有甚麼意見，主要做好自己，最緊要不要遲到，做錯了要肯改，佢哋會接納。」Ben則認為要相信自己，不要輕易被動搖。

另外，對有傳193與緋聞女友陳海寧（Dee姐）分手搞到爆喊？Michelle表示很少跟阿哥傾感情事，亦不覺對方情緒低落。問到193現在寄情工作？她笑言：「等我返去問他先，不過感情是兩個人嘅事，等佢哋去處理。」再問有否見到阿哥在家喊？她稱與哥哥分開住，並趁機投訴阿哥：「我想關心佢，但佢經常唔覆我機。」