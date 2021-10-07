拍小孩戲最難︱章子怡處女作搵恩師張藝謀幫拖

由吳京和章子怡聯合執導兼領銜主演的電影《我和我的父輩》，由英皇負責香港發行。電影於內地上映至10月6日，一直維持超逾一億人民幣的單日收入（截至10月6日），目前累積票房已勁破十億大關！而該片之香港公映日期亦已定為10月14日，今次是章子怡首度自導自演的紀念作，她笑言：「我沒有特別期待過有一天自己做導演，如果不是這一部特殊的影片，我恐怕不會打開這一扇門！既然這個機會來了，我覺得就是要勇敢面對，然後竭盡所能，全力以赴去弄好劇本，再體驗生活，把角色抓緊！」

子怡透露，最初有7、8個不同的故事，她希望由孩子的視角，去說明一個真實生動的家庭故事；選好劇本後（講述研製中國第1顆人造衛星「東方紅一號」背後的航天家庭故事），子怡專誠向恩師張藝謀取經，張導盛讚這個劇本非常出色，有他的認同，子怡心裏踏實了很多。

然而，孩子與動物素來是最令導演頭痛的兩大難題，尤其對子怡這位新手導演，更令張導擔心，子說：「張藝謀導演說：『這個題材很好，你也適合演母親，但是要拍孩子，太難了！』拍攝過程當中確實是挺難的，但在我內心深處，沒有甚麼事情是難的，以前拍那些戲，我自己都說很難很難，但最後還不是走過來了？有時候我跟女兒在家玩遊戲，我們一起去闖關，她不高興說：『這個太難，我弄不了！』我把東西放下，跟她說：『這樣就不挑戰了？是不是遊戲就此結束了呢？』她卻說想繼續玩，真的闖過去的時候，她就說：『媽媽，我們過（關）了！』她的那種喜悅，可能遠遠超過給她買一份禮物，因為她會有一種成就感！」

除了章子怡，吳京自編自導的《乘風》，則是公認「最熱血」的單元，吳京尚有補充：「我的部分是最熱血的，還有另一種感覺，就是最痛，我們劇組遇到了山洪、大雨、颱風，最忙碌的是兩台救護車和醫護人員，我是第一個進醫院的，還沒開機我就在策騎時摔了下來，大概（總計）有80多人進入醫院，不過還好，大家都沒有出大事情！」吳京更不想太太知道自己曾受傷，並請劇組保密，免對方擔心。

《乘風》講述抗日時期冀中騎兵團英勇抗敵的故事，除了熱血之外，吳京與吳磊合演的一段父子情，亦令觀眾留下深刻印象，吳京有感而發：「我當了父親之後，覺得中國式的父親，把愛都放在心裏，不願意去表達甚麼，但是他把所有的愛都放在行動，真正有事的時候，就會像一頭瘋狂的老虎，去保護自己的兒子！希望年輕人看完這部電影，能夠換一個角度去看，父親對你的批評、質疑、嚴厲，其實都是一種愛！我也在嘗試，跟我的孩子成為朋友，也希望我們的父親們，能夠更坦誠去溝通。」