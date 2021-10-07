黃德斌延續「KK熱」狂擺大叔甫士

藝人黃德斌多年來形象健康、身材Fit爆，之前ViuTV《大叔的愛》「KK」一角非常入屋，近日他以一身型男Look為流感針拍攝廣告，期間他KK上身不停大擺「大叔甫士」，可愛表情令現場工作人員爆笑。德斌平時注重均衡飲食，58歲還Keep到一副好Body：「以前發高燒睇完醫生食咗藥，都要瞓幾日幾夜，完全無胃口，病到起唔到身，我當時以為係一般傷風感冒，今日聽完專業人士講解，先知道呢啲原來係流感！好彩最終無事，如果唔係好似其他人咁出現併發症就大鑊了！」

事實上大部分人都未必懂得分辨流感和一般傷風感冒，經過今次工作經驗，德斌已經琅琅上口：「流感來得很快，短時間內會發高燒，肌肉痛、疲勞，而且有機會出現併發症甚至死亡。年過50，或者有三高同長期病患者都係高危人士。」

德斌還提示大家平日要勤洗手、戴口罩，將自身免疫力提高，他說：「平時一有空閒時間便會做運動，自己比較喜歡跑步同踩單車，但千祈唔好過量，大概45分鐘至1小時為佳，太長時間容易造成過勞。飲食方面，近年自己已轉為素食，雖然無肉類，不過都會保持營養均衡，容易引致三高的食物就少食啲好。當然，近日天氣開始轉涼，就記得着多件衫保暖，好好保護自己別那麼容易受到流感感染。」