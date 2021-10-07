林家棟提名亞洲電影大獎影帝　劉雅瑟睇好攞獎

「亞洲電影大獎頒獎典禮」將於明日（8日）晚上於韓國釜山舉行，香港電影代表之一《智齒》以4項提名領跑，提名包括「最佳男主角」林家棟、「最佳攝影」鄭兆強(H.K.S.C)、「最佳美術指導」麥國強及「最佳音響」Likitwong NOPAWAT。當中，林家棟更是首獲亞洲影帝提名，雖然家棟因工作在身未能到當地出席，但能夠代表香港出戰，亦為劇組打下一支強心針。

《智》片女主角劉雅瑟有見及此，亦搶先為拍檔家棟打氣，她表示：「恭喜家棟哥提名亞洲電影大獎的最佳男主角，我非常看好他。但無論他有沒有奪獎，都是我心目中最佳男主角。」提到二人首度合作，她說：「我好幸運能可以跟家棟哥合作，讓我收穫很多。」

在早前發布的預告中，雅瑟飾演的女主角王桃顛沛流離，怎料遇上家棟所飾演的斬哥對其充滿恨意，更向其追逐以至出手攻擊，問到二人在鏡頭後是否維持這種狀態？雅瑟笑言：「拍攝的第一天，也是第一次見到他，我內心其實是有點想要保持戲中王桃面對展哥的狀態的，所以也沒有很熱情的打招呼。又因為有一些他要打我的戲份，我也擔心他有負擔。我就跟他說，之後打我的時候可以來真的，他說我最喜歡來真的了。然後我們就這樣默契的拍完了整部戲。每一巴掌都非常實在。」

雅瑟透露二人在鏡頭後，都能夠放下苦苦相纏的角色關係有講有笑，是相知相惜的對手：「其實我們私下狀態還是很輕鬆愉快的，他也會幫助我一起探討角色，很感謝他幫助我更好的完成角色。」