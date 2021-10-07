找尋西九藝文足跡　探索新奇漫步路線

西九龍幾經演變，逐步發展成現在的繁華。城區歷史悠久，不少傳統建築被保存下來，現存最古老的建築可以追溯至19世紀。而附近的新式建築、藝術中心如雨後春筍般冒起，形成了新舊並存且文化氣息濃厚的特色社區。想要好好了解整個城區文化，可以步行其中，來一趟文化小旅程。旅程涵蓋範圍東接彌敦道及覺士道，南至柯士甸道，西至西九文化區海岸線，北至碧街。想要深度暢遊西九龍，可以參考以下五條路線，讓你飽覽城區藝術景色。

古樸歷史建築 傳承匠人工藝

喜歡歷史與工藝的你，一定不要錯過這兩條路線。第一條路線探索區內不同藝術風格的古今建築，從油麻地出發，先去有古典藝術美的油麻地戲院，看看粵劇；再到果欄觀賞地道的建築風格；然後到著名打卡點紅磚屋，是香港現存最古老的抽水站遺迹之一；接著去油麻地天后廟，可以觀賞到清代兩進三開間的民間建築；然後順路前往愛德華式建築風格的舊油麻地警署和戰前唐樓的德生大押。隨後探索佐敦的建築，先去中西建築文化融合的九龍佑寧堂；再去現代摩登的香港西九龍站；最後來到2019年建成的戲曲中心，觀賞現代建築，感受粵劇文化。熱愛歷史文化的旅客，更可順道遊覽位於尖沙咀的香港歷史博物館。

第二條路線帶你認識傳統手作，在傳統小店見證匠人工藝。沿着油麻地上海街一路行，會見到傳統手作舖利和秤號、萬記砧板、陳枝記老刀莊、明生鋼竹蒸籠廠、玉器市場和祥盛檀香扇莊等各式小商販，販賣各種傳統器具和日常小玩意。接著轉入甘肅街的冠南華裙褂婚紗，一眼便看到的巨大燈牌，是人人都喜愛的熱門打卡點。向佐敦方向去，還有三個值得深入了解的手作舖，包括主打手雕麻雀的標記麻雀、專賣傳統綉花鞋的先達商店和為不少電影製作旗袍的上海寶星時裝祺袍。

嶄新世界級藝文區 坐擁城市美景

觀賞藝文美景路線的第一站先去M+，M+是全球最大的現代與當代視覺文化博物館之一，將於2021年11月12日開幕。大樓總面積達65,000平方米，展覽空間佔地17,000平方米，共設33個展廳和天台花園。之後順道前往同樣位於西九文化區內的當代藝術新地標自由空間和囍公館，坐下觀賞藝術和品嘗美食。西九龍海濱長廊的日落美景更是不容錯過，你可以一邊欣賞城市美景，一邊在綠意盎然的草地中野餐。鄰近還有「香港新晉建築及設計師比賽」展亭，是觀賞小型藝術表演的絕佳場地。

另一路線的主題是打卡城市創作，遊走大街小巷，各式藝術應有盡有，帶有滿滿的活力和創意，完美結合藝術與生活。街道壁畫與藝術展覽是這條路線的重點，以有各式文化展覽的東南樓為起點，最後去到專賣文房四寶的友生昌筆墨莊。沿途你可見到新填地街偉訊廣告工程和油麻地果欄的鐵柵塗鴉藝術；接著可以進入美都餐室，一邊品嘗茶餐廳美食，一邊觀賞餐廳的壁畫；接下來向眾坊街行，有一條樓梯壁畫，石階上畫上色彩繽紛的花卉，非常適合打卡。

必嘗老字號在地美食

喜愛美食的你，想要整日品嘗香港美食？現在送上一份西九美食指南，爲你發掘數間老字號和大排檔。油麻地的錦興粉麵厰，傳承了三代，出產達50多種新鮮且易保存的麵條。越過廟街，便是吳松街臨時熟食小販市場，這裏的露天大排檔極具香港特色。隨即可以去恭和堂吃碗龜苓膏，去方太糕品舖外賣傳統糕點。然後來到新填地街的百年香料店廣發號，買份傳統香料，還有去閩街的廖孖記，買份腐乳回去料理食材，享受傳統美味。入夜後來到廟街夜市，這裏人聲鼎沸，穿梭其中品嘗夜市美食，感受霓虹燈下的獨特氛圍。