藝人陳靜近期積極修身,做足準備為日後密密麻麻的工作應戰。不過,她在社交網上載了一張收到韓國劇集《魷魚遊戲》中的入隊邀請卡片的相片,並展露出甜美的開心笑容。網友笑言「缺錢嗎?」、「要入伍?」、「拍魷魚2?」。不過,其實她只是對人生有所看法,另上載了一張展示白滑長腿的相片,有感而發表示:「Train your mind to see the good in everything.(訓練你的頭腦,看到一切美好的事物)。」