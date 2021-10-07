陳卓賢前後腳同女友盧慧敏現身　講心唔講金

混血索模Amy Lo（盧慧敏）昨日（7日）與男友、男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）前後腳出席珠寶活動，同場還有「最美星二代」沈月及攝影師LaizaS。其中Amy是繼大前日（4日）生日後首次出席活動，講到同男友為品牌工作，即使不能同時段現身亦感到開心︰「低調係件開心事，喺現場見到佢哋有人着住Fans club嘅衫喺我個Session度出現，知道佢哋好錫我，又好錫佢，係開心嘅！」現場亦有她的「小樹苗粉絲」到場支持，令Amy十分感動：「冇諗過出席活動都有Fans撐場，好開心！佢哋都製作咗啲心意卡畀我，仲有埋燈牌。」

提到Ian在活動中透露有跟Amy慶祝生日，還指二人講心唔講金，Amy直認拍拖講求心靈多於一切：「今年生日喺屋企，揀咗自己一套好鍾意嘅電影，呢部電影我諗我睇咗差不多有100次，就係《機場客運站》，生日嘅時候再睇，默默為自己慶祝，我鍾意簡簡單單，同屋企人食咗餐飯、切蛋糕吹蠟燭，一齊睇戲，都收到啲手作嘅禮物。」她續說：「其實所有關係，無論朋友、情侶或屋企人，都唔會講金，用心去對待大家咁先可以維持，我好注重溝通，心靈上係好重要嘅，每段關係都建基於大家嘅呵護同了解，每一段關係都講心唔講金嘅。」