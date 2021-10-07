基味濃！C AllStar谷行肌肉一齊沖泡泡浴

組合C AllStar日前為新歌《還有48小時》拍攝MV，於一座擁有私人泳池的大宅取景，在構思MV拍攝方向時，導演依據4子喜好作為藍本，陳健安（On仔）想食蛋卷；何建曦（Jase）最緊要有酒；吳崇銘（King）希望有泳池、有打碟機、要有開Party感覺；至於梁釗峰（釗峰）則瘋狂地要求好多好多愛，集合所有要求成就他們入行最熱鬧、最大尺度、最多攬攬錫錫畫面的MV。

導演先將大宅客廳布置成為派對房、準備大量蛋卷，當日又安排大班男女，一起跳舞狂歡，King負責現場打碟音樂，還有Jase要求的美酒，現場眾人情緒高漲，投入在瘋狂派對之內！至於釗峰的要求是三子之中最特別︰「雖然開心玩為主，但因為得番48小時，背後其實件事好Sad，我設定自己嘅角色係好想有好多愛包圍，所以我會好瘋狂、好hunger需要愛。」On仔即笑說：「釗峰終於說出重點，可能佢怕尷尬，等我幫佢講佢嘅要求，就係hug hug同Kiss kiss，其中三位男演員，仲要畀你錫唔同部位。」到正式拍攝時，導演多次安排釗峰輪流飛撲攬實其餘三位拍檔，再送上深情一吻，完美滿足他兩大欲望。

派對去到下半場，眾人移師到屋外的私人泳池繼續狂歡，King更即興跑到離地約三米高的屋頂一躍跳進泳池，事後他說：「以前我喺兩米跳台，跳10次都跳唔到落嚟，其實差唔多要跳嘅時候，我身體叫我停，但我用我嘅意志跳出去。」之後4子回到屋內，更走到浴室位置，原來他們準備玉帛相見，一齊沖泡泡浴，因為要脫去上身衫，埋位前On仔努力做橡筋帶谷肌肉，釗峰亦無執輸，狂做掌上壓，Jace和King無需肌肉擔當，早已走到浴缸享受泡泡浴，他們抵死笑話︰「我哋未試過有咁多肌膚之親，最親密只係幫對方按摩，私底下亦未試過一齊去游水，所以呢個MV，大家一定要留意。」