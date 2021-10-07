林正峰曾靠綜援維生　游嘉欣踢爆買咗車

藝人林正峰和游嘉欣今日（7日）出席無綫新劇《青年心城之撐起青春》記者會，正峰在劇中演「躺平族」，不社交不結婚不買樓，而嘉欣就飾演一位博愛的女仔。現場玩遊戲時，嘉欣自認無欲無求，生活節儉是慳妹，受訪時揚言恨買樓，但十劃未有一撇，身旁的正峰即爆她剛接了代言工作，嘉欣隨即反擊指正峰都有買車，互相玩踢爆，十分搞笑。

正峰透露他是單親家庭出身，小時候更要申請綜援，家境貧困，並解釋買車是因家住烏溪沙，來回公司車資昂貴之故，更說寧買車不買樓，因不想人生只為供樓。嘉欣表示不想靠家人置業，若將來儲到錢買樓，也只會放租，自言個人只需要一張舒服的床，不求大空間。她說：「唔係靠自己嘅嘢唔想要，唔想用屋企人錢買樓。」

正峰透露拍劇期間，跟嘉欣討論角色時，經常變了真嗌交，現新劇將出街，感慨不知還有否機會同她再合作，大感不捨之餘，更力讚嘉欣：「同佢好有默契，會畀佢感染到，佢眼大大，演戲好有天分，拍劇時見佢喊，個心都會唔舒服。」他希望「林游CP」得以延續下去，嘉欣在旁不禁聽到眼濕濕。他們說以前主持《#後生仔傾吓偈》要日日開工，從中學到不少東西包括演技，現時各《#後》成員在J2拍攝真人騷，主題大膽創新又好玩。