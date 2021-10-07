瘋傳25人封殺名單！趙薇首「現身」畀Like林心如

趙薇又出現嘞！內地女星趙薇突然被封殺，在零預警下，今年8月26日內地各大平台把其主演的作品及「超話」分別下架及注銷，之後曾傳出她「走佬到法國」，未幾她突然在社交網「報平安」並暗示仍身在內地。雖然趙薇一直被傳已列入「劣迹藝人」名單，但一直未有官方說法，直至日前內地網站瘋傳一份「25人全渠道封殺名單」中，發現趙薇被歸為「政治問題」類別並排在首位，立刻令外間有不少揣測，當中有傳是跟其好友兼阿里巴巴創辦人馬雲有關。

至今未肯為封殺傳聞回應的趙薇，行蹤比之前更神秘，在「25人全渠道封殺名單」瘋傳後不足一星期，她悄悄地在另一社交平台instagram「現身」！今日（7日）台灣女星林心如網晒蔬果照，留言：「工作日，均衡一下」，她公開餐單後，隨即有不少圈中人回應，而昔日跟林心如合演劇集《還珠格格》並成為閨蜜的趙薇，竟也給Like讚好。雖然趙薇未有留言，但已引發網民熱議：「薇姐按讚了？！」、「趙薇還有心情按讚？」趙薇最後一次出席公開場合是今年7月底，當日她在四川成都出席時裝活動，直至現在超過兩個半月，她未有再公開現身。