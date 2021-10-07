多得吳宇森！露雲娜先識寫自己中文名

歌手張孝武（大AL）、露雲娜、方伊琪和歐信希，將於10月12日舉行演唱會，為歌迷獻唱多首金曲，眾人今午（7日）為演唱會作綵排。大AL接受訪問時表示與露雲娜相識多年，但只是第二次同台演唱：「對上一次係1976年嘅事，當年我哋已經係同一間唱片公司，嗰陣係主題公園開幕，都依家都記得，佢當時着住校服由媽咪陪佢嚟嘅，仲有大導演吳宇森添。」露雲娜則表示十分感激吳導教曉她寫自己中文名字：「吳導演話我會紅，所以一定要識寫自己個中文名，係佢教我寫㗎。」

綵排前，演唱會出品人與監製的鍾慧慧為眾人送上紀念品，大AL則獲贈「戰衣」一件，祝願他唱到90歲，問他會否真的唱至90歲，他說：「如果可以唱到90歲點解唔唱？唱歌係4大養生元素之一。（到時有年輕舞蹈員同台，你會唔會跳？）年紀大，記熟歌詞唱好啲歌就得，勁嘢留俾啲後生啦。」露雲娜也認同唱歌養生：「我有教學生唱歌，佢哋練乜我照練乜當做運動，啲人問我點解保持到咁後生，我相信都因為係咁，我冇打BOTOX㗎。」她笑稱自己聽大AL唱歌大，但其實她比對方更早入行，算得上是對方前輩。