相信好多男人最夢寐以求嘅事，就係可以溝掂心目中嘅女神。至於點先稱得上係女神？最起碼個樣要生得靚，身上散發住一陣仙氣或者魔力，如果有埋一副火辣身材，咁就更加完美，正如今期「世界Cup」嘅主角海里，就有齊女神應有嘅條件，難怪裙下之臣不計其數。

可造之才

今年27歲嘅海里，個樣生得美艷又有親切感，一雙明眸又大又圓，電力十足，右眼下面嗰粒小痣更加為佢帶嚟一陣騷味。

擁有一雙電眼嘅海里，喺2019年踏足寫真界，之前曾經為一家大型企業做過接待員，所以寫真業界起初以「大企業受付孃」嚟稱呼佢。呢位靚女最大嘅本錢，莫過於一副火辣嘅身材，雖然佢報稱自己嘅上圍屬於G Cup，但係睇番佢啲寫真照，同大波妹紺野琹對H奶一樣咁大，非常吸睛！事實上，好多寫真迷都大讚阿妹集合咗多個優點，形容佢係「令和之新逸材」，意思即係話阿妹嘅條件優秀，係可造之才，唔少男士更加視佢為夢中女神。

重新出發

海里出道之後，好快受到觀眾注目，粉絲數目直線上升，社交帳戶更吸納到超過25萬人跟隨添！不過，阿妹喺上年暫停寫真演出，唔係因為有咩健康問題，而係實在太忙喇！原來佢除咗拍寫真，仲係一名演員，拍戲之餘，經常演出水上飛艇資訊節目，仲曾經為綜合格鬥比賽GRACHAN擔任舉牌女郎，搵食路數認真多！嚟到今年，阿妹終於回歸寫真界，近期陸陸續續為唔同雜誌影相，仲會推出新一部寫真映像作品，等大家可以繼續欣賞到女神級嘅激凸身材。