施匡翹自爆錄音習慣　一定要有潤唇膏傍身

歌手施匡翹（Zaina）日前上無綫娛樂新聞台節目《StarTalk》，接受主播許文軒訪問，大談一改歌路推出新歌《Stay》感受。她興奮話對今次出歌感到好期待，因為一嘗出跳唱歌心願：「之前一直唱慢歌，而自己一入公司，公司同事已經知道我中學有跳舞，《Stay》終於可以跳舞加唱歌，呢首歌係一首中版情歌，跳Jazz Funk，我以前中學就係學呢種舞蹈，不過邊跳舞邊唱歌，原來都幾困難，因為想跳得好睇嘅時候，好多時會好用力，一用力就顧及唔到自己聲線嘅穩定性，變咗要不斷練習。」

期間她又自爆錄音時習慣，除了要全黑熄燈之外，亦一定要有支潤唇膏在身︰「一直以嚟錄音都要熄燈，因為錄音嘅時候覺得自己個樣唔好睇，有時會唱到面容扭曲，今次錄初初都有熄燈，但係監製舒文話我錄到好慘咁，所以我就試吓開燈，果然係好啲！另外我錄音一定要有支潤唇膏傍身，上年錄音時發現唱得唔好、唔順，原來個嘴好乾，好唔自在，錄錄吓都要停，舒文仲叫我去買潤唇膏，搞到依家我個手袋裏面一定有幾支潤唇膏！上台之前都要搽下，冇就會驚影響演出。」

談到拍攝《Stay》MV時有多個造型，她說好開心可以一人分飾多角，試到5、6個造型，一改乖乖女形象，其中惡魔造型令她最印象深刻︰「導演要求我個樣要邪惡同輕佻，原來造型加化妝可以令我放膽啲去演，令我投入角色。」