四仔玩浪漫　極度銷魂

好多人覺得美國四仔嘅賣點係床戰夠激夠狂野，專為男士自娛而設，但其實坊間有啲四仔係以情節浪漫作招徠，好似今次介紹嘅3套作品，好啱同伴侶一齊欣賞，從而挑起對方嘅情慾，共度銷魂一刻。

人妻愛上小鮮肉

美國四仔好鍾意玩偷食題材，而呢套由Sweet Sinner製作嘅《Romantic Fantasies #2》就以偷得浪漫作招徠。有睇過Jacky St. James執導嘅四仔，都會發現佢好識得喺劇情同情慾之間作出平衡，呢套作品亦唔例外，參演嘅脫星包括Abella Danger、Chanel Preston、Alexa Grace同Lisey Sweet，個個都魅力非凡。故事講述呢班寂寞人妻情不自禁迷上小鮮肉，所以背夫偷食都唔覺得有問題，仲重拾番以前戀愛時嘅浪漫感添！

情場初哥嘗禁果

少女情懷總是詩？呢套由Private推出嘅四仔作品《Adorable Teens》，就將少女對初嘗禁果嘅羞澀拍畀大家睇。話時話，有份演出嘅脫星好似Vika Lita、Roxy Lips同Mia Ferrari，雖然已經到咗輕熟女嘅年紀，但個樣Keep得幾好，加上喺導演Sam Frost嘅指導下，扮起少女依然入型入格。故事講述呢班脫星都係戀愛初哥，性愛更係零經驗，所以當佢哋同男友曳曳時，又怕醜又想試。雖然劇情有啲牽強，但勝在拍得好有初戀味，好啱同伴侶一齊睇。

愛慾交融添快感

愉虐係美國四仔嘅熱門題材，但要浪漫地表達愉虐題材，真係好考導演嘅功力，四仔名導James Avalon喺呢套由EroticaX炮製嘅四仔作品《Sensual Moments #9》入面，就展現出呢方面嘅技巧。影片搵嚟Lily Larimar、Evelyn Claire、Nikole Nash同Kylie Le Beau等現今美國四仔界最具人氣嘅愉虐系脫星孭飛，故事講述佢哋係愉虐愛好者，喺機緣巧合之下，各人終於搵到心儀對象，並且喺一個浪漫嘅夜晚，分別享受到愛與慾交融嘅快感。