「木頭人」炎明熹氣場勁！胡鴻鈞見到驚驚唔敢郁

歌手胡鴻鈞（Hubert）和《聲夢傳奇》「人氣王」炎明熹（Gigi）現身電台受訪，講起韓劇《魷魚遊戲》熱爆全球，其中Gigi更與當中的「木頭人」撞樣，Hubert笑言：「都覺得有得似，依家Gigi一望住我，我都唔敢郁。」Gigi即笑言：「好煩。（你喺學校啲同學有冇咁樣同你玩？）又唔會特登咁玩，但有時當我望住同學時，佢哋就自動自覺唔郁，都係小息先會咁。」講到如果拍港版《魷》，問到可想參與？她謂：「都想，如果公司有機會開拍嘅話，都想磨練吓自己演技。」

講到Gigi現正拍青春歌舞劇《青春本我》，問到Hubert可有甚麼演戲貼士給後輩？他謂：「都唔算得係貼士，叫佢哋盡情享受，依家咁年輕，有唔明就不恥下問，吸收經驗。（唱歌方面呢？）唔使啦，佢已經過咗聽貼士嘅階段，依家係自己摸索同領會。（慨嘆當年出道冇依家歌手咁多機會？）都冇辦法，依家資訊發達，佢哋學識同見識嘅嘢快，都想多啲同佢哋合作交流。」

而講到傳反面的「同性好友」許廷鏗近日被網民大爆「背女友偷情」及「搞大我個肚唔認數」，他說：「我睇報道先知，當事人回應咗就OK。（有冇試過畀人咁樣惡搞過？）我未試過畀人盜用帳戶，我啲粉絲好錫我，佢哋會寫信畀我，我都唔捨得扔。」Gigi亦謂粉絲對她很好：「有次出騷，落車時見到粉絲等我，佢哋手拖手圍住我，覺得好有愛。」