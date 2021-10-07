梁祖堯帶觀眾回憶舊香港　問答比賽掀高潮

藝人梁祖堯、湯駿業、邵美君及彭秀慧主演的舞台劇《回憶的香港》 Never Ending Hong Kong於昨晚（6日）起於九龍灣國際展貿中心匯星Star Hall舉行一連7場演出。此劇與劇迷一同分享香港最動人的一面，開首便跟大家談及周末逛百貨公司、屋邨晾衫、音樂噴泉、他媽哥池等話題，勾起大家的回憶。不過若要數最爆笑的場面，必定是邵美君與彭秀慧分別扮演白雪仙與任劍輝，以數白欖方式細數香港街道名稱，而梁祖堯與湯駿業跟台下大玩「小學雞常識問答比賽」，劇迷意想不到的答案，雖然考起二人的臨場執生反應，但更令大家打成一片，令現場氣氛大增。

對於今次首度在此場地演出舞台劇，湯駿業在首場演出過後坦言放下心頭大石，他說：「今次算係一場實驗，因為平時大家多數會喺度睇演唱會，唔知道睇劇又係咪OK，但觀乎大家嘅反應，係冇問題的！」彭秀慧也說：「實在係少有嘅機會，未知會唔會有下次。」不過因為場地較大，4人均要戴上耳機演出，梁祖堯笑指未習慣，他說：「歌手習慣唱歌用耳機，我哋演戲就聽不到觀眾反應，但很快便適應，現場互動也十分順利。」而今次在15呎高的鐵架上演出，4人都未有戴安全帶，但都說爬熟了安全不成問題，邵美君反指沙地的設計消耗體力，她說：「因為行沙路每一步都不容易，要用力。」