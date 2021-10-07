真係佗B 9個月？陳意涵完美遮孕肚

早前宣布懷第二胎的台灣女星陳意涵，今日（7日）於台灣出席台北電影節閉幕記者會，其老公兼導演許富翔執導的首部劇情片《詭扯》入圍5大獎項，包括「最佳導演」、「最佳男、女配角」等。腹大便便的陳意涵以一襲低胸黑色裙示人，身材及手腳依然纖瘦，完全看不出佗B 9個月，她說：「看不出來，是造型師衣服借得好，其實肚子已經蠻大的。」

陳意涵今次於《詭》片中客串並飾演女鬼，她笑說：「不知道老公（許富翔）為甚麼找我演鬼，是有甚麼靈感嗎？我以為在他心中是仙女或是公主。」許富翔即解釋：「我就是想要讓你突破，讓大家看到不一樣的你。」陳意涵反問：「所以是我私下的樣子嗎？」兩夫婦一人一句的互窒，相當搞笑。

片中陳意涵有一幕與陳柏霖倒吊的接吻戲，她笑言：「我從來沒有這樣吻過，小時候看張曼玉跟周星馳在《家有囍事》吻過，他可能想要實現願望，找一個帥哥這樣。」

許富翔被問到看到老婆和其他男人接吻有何感受時，他風趣的說：「總比在我背後好吧！」他說當初找老婆參演的出發點很簡單，純粹是第一部電影，她能夠參與就好了，又指對方當時都有其他戲要拍，故客串就正好。另外，陳意涵日前於社交平台PO自拍照，樣子暴瘦令粉絲擔心，對此今日她說喜歡自己有瑕疵、雀斑的照片，但引起熱議後，亦因此遭經理人公司責備，要作檢討，她更笑言：「現在下載了很多修圖軟體」。