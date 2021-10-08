【是日通勝】（一點居士）

辛丑年九月初三己丑火平日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時

宜：祭祀、作灶、會友

忌：詞訟、治喪、移靈

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：1、3、6、8

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊座

做事要有部署，貿然行動或會出現反效果。

金牛座

收斂你的控制欲，否則有可能嚇怕另一半！

雙子座

多與不同的人交往，有助擴闊人脈與視野。

巨蟹座

行事作風忌模稜兩可，否則有機會得罪人。

獅子座

投資宜穩打穩紮，貪小便宜或會得不償失！

處女座

謀事不應一成不變，見機行事才搵到着數。

天秤座

纏擾多時的問題得到解決，心情豁然開朗。

天蠍座

心不在焉，心思不在工作，拖慢做事效率。

人馬座

適量的壓力可轉化為動力，令你做事更起勁。

山羊座

受了別人恩惠，要記得回報，有助改善人緣。

水瓶座

身心狀態差，難集中精神做事，有破財風險。

雙魚座

受負面情緒困擾，宜及早找個合適渠道發洩。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）兔 桃花旺

（跌）馬 易破財

鼠

事業運不錯，無論做甚麼事都順風順水。

牛

獲貴人提攜，利事業發展，目標可達到！

虎

吉星拱照，貴人助力強，做事如魚得水。

兔

桃花運上升，身邊出現條件不錯的異性。

龍

好好保養自己，勿因為工作而犧牲健康。

蛇

偏財旺，炒股易有斬獲，但要見好就收。

馬

財運低迷，宜嚴控支出，勿借錢給別人。

羊

是日沖煞，運勢一般，轉工求職遇阻滯。

猴

理財投資要保持理性，須了解潛在風險。

雞

商機增加，有助生意人拓展業績與財源。

狗

運勢一般，趁空歎下午茶能帶來好心情。

豬

適合聯誼會友，出席社交聚會可望盡興。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

錦上添花與雪中送炭之風水

一個坐向的大金龍，可為你帶來二十年運程，反之也可為你帶來二十年噩夢。這是風水的陰陽理論，一陰一陽，一動一靜，一吉一凶。當你找到一間房屋或辦公室，其坐向之金龍，於下元九運坐南向北，這就是說明閣下將於下元九運有二十年吉運，有助於事業發展，對財運方面有好處。

至於我們常常聽到的玄空飛星，一白桃花八白財，今年到哪個方位，這些吉星如何催旺，為自己加強運勢，這是在一個金龍坐向之吉上加吉、錦上添花的催旺，特別是做生意的公司，重視於錢財催旺，而家居則重於化解災病等凶星。因為家居為休息地方，重點化煞次催吉旺，辦公室是工作地方，催旺為主，化煞為次，所以做風水永遠離不開陰陽動靜。

錦上添花易，雪中送炭難，香港樓房價格高，租金也是，要轉換辦公室與家居，談何容易。陰陽吉凶，各分一半，吉凶層次高低，又是另一課題，畢竟有富人就有窮人，有興旺家居自然有衰敗之屋，這是不變之定律。要在衰敗的家居化煞催旺，自然比在好運的樓房做風水布局困難。紅塵俗世上，錦上添花易，雪中送炭難，風水的道理，又何嘗不是如此呢？