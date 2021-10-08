東方日報C2：譚俊彥領軍戰193　搶港版《魷魚》頭啖湯

韓劇《魷魚遊戲》掀起全球煲劇潮，劇迷深中「魷魚毒」引起熱烈討論，香港兩大電視台無綫及ViuTV擬搶灘開拍港版分一杯羹！網民紛紛「對號入座」，推舉前者以「翻版李政宰」譚俊彥及「木頭人」炎明熹做膽，後者則可派出ERROR成員193及阿Dee迎戰！

加上情節血腥，火速熱爆全球，更被封2021年「神劇」，上架大半個月人氣不減，每日網上話題不斷，劇集更橫掃全球多個地區的Netflix排行榜No.1，在港亦穩佔冠軍寶座！ 有見《魷魚》討論度高，有傳無綫有意食住個勢翻拍港版，全城網民推波助瀾促ViuTV加入戰團，若成事定必掀起另一熱潮！

陰險林家棟幫拖

網民亦興致勃勃地「對號入座」，將港星代入角色當中，無綫方面「走唔甩」由譚俊彥及炎明熹做鐵腳，分別飾演李政宰的456號「成奇勳」，以及首關遊戲的恐怖女公仔「木頭人」，以2人的「餅印」外貌，簡直是眾望所歸！剛升任無綫總經理（節目內容營運）的曾志偉，被力推繼續做「大佬」，演出最終Big Boss、編號001的「吳一男」；至於遊戲中經常使橫手害人、編號218的「曹尚佑」，網民一致推舉影帝林家棟演出，因他在電影《無間道》的「內鬼」形象深入民心，隱藏陰險一面！而陳煒被點名做癲喪的212號「韓美女」，她早於劇集《果欄中的江湖大嫂》已盡顯巴辣性格，絕對可以勝任！

阿Dee反串殺死人

至於ViuTV方面，網民一致贊成由「自己友」、「宇宙天團」ERROR成員193（郭嘉駿）飾演主角「成奇勳」，留有一頭中長髮的他，無論表情、外形及高度都跟原著有8成相似；「木頭人」則由阿Dee（何啟華）反串，因他出名扮乜似乜，又充滿搞笑細胞，「木頭人」在他加持下相信另有一番「風味」！網民又提議邀「外援」談善言、吳綺莉及張松枝幫拖，分別飾演Cool爆的「姜曉」、「韓美女」及孔劉的角色，當中張松枝向來有「港版孔劉」之稱，簡直是不二之選。

對此，炎明熹昨日出席活動時，直言若公司開拍港版《魷魚》都希望參演，趁機磨練演技。她又自爆返學被同學戲弄︰「有時望住啲同學，佢哋自動自覺唔郁，不過都係小息先會咁玩。」

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