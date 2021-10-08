「碧咸仔」布魯克林上節目hea整三文治被鬧爆

英國萬人迷前球星碧咸（David Beckham）的大仔布魯克林（Brooklyn Beckham）近期愛上烹飪，經常於社交網示範廚技。只可惜網民唔收貨，上月他公開整意粉片段亦同被炮轟！而日前布魯克林亮相美國早晨節目即場整三文治，再度被網民圍插！似乎「地獄廚神」呢個朵真係名不虛傳！

布仔於節目上落手整英國式三文治，仲話呢一味係曾祖母教她。他更分享「秘訣」話自己除了愛從香腸中間切開可讓他煎埋中間之外，仲話煎蛋時他會用手指去篤一篤個蛋黃，等個蛋黃熟晒而唔會流汁。雖然節目主持狂讚他的「廚技」，但大批網民睇完之後卻留言批評，直指咁簡單的三文治都教人整令人看得尷尬。有網民爆晒粗留言：「搞乜Ｘ布魯克林喺我個電視教人整啲咁Ｘ普通嘅早餐三文治？？？」另有網民批評說：「布魯克林，我真係唔能夠相信你永遠唔畀隻蛋流汁！！你實在破壞咗個好好嘅三文治。」

布魯克林的廚技被網民鬧爆之外，向來與碧咸有「牙齒印」的英國名嘴皮爾斯摩根（Piers Morgan）亦乘機抽水，於社交網轉載節目片段。並留言稱為「早晨電視史上最差劣、最無意義的片段」。