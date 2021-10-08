寒露起風　保暖滋潤 Why not both?

天氣總算稍稍有了一絲涼風，而不知不覺間，今天也踏入了二十四節氣中的寒露，作為第一個帶有「寒」字的節氣，它代表着深秋，亦象徵天氣會進一步轉涼，早晚會有明顯的涼意。由熱轉冷最容易引發感冒及身體的不適應，所以在這個節氣之後，一定要注意保暖。另外，秋冬季節的另一特徵絕對是乾燥的天氣，以防咽喉不適，內與外的補濕亦同樣重要。

寒從足生 暖腳暖全身

人體有兩個「一暖暖全身」的位置，那就是頸部和腳踝，這兩個部位的血管較多，但脂肪層薄，如果做好保暖就可促進血液循環，而且腳部離心臟最遠，血液供應較小，最容易受到風寒的侵襲。古語有云「白露身不露，寒露腳不露。」正是這個道理，要為這兩個部位保暖，頸巾、長襪、靴子等是必不可少，此外還有兩招加強腳部的保暖，一是用熱水泡腳，加入藥材包更是祛濕驅寒。二是散步，透過走動達致暖足的效果。

小心飲食 以滋潤為主

秋燥時節一定要多吃滋潤、多汁的食物，忌辛辣、重口味、冰涼（特別是早上），水果可多吃柿、梨、木瓜、香蕉、葡萄等；蔬菜則以南瓜、白菜、蘿蔔、番薯、蓮藕、馬蹄、甘蔗、栗子等較佳。至於食材上的選擇，以雪耳、芝麻、蜂蜜、牛奶、百合、核桃、淮山、沙參、玉竹、杏仁、石斛等為不俗。以下兩款中醫推薦茶飲，容易處理，大家不妨自行製作。

羅漢果蓮子雪梨茶

材料：羅漢果半個、雪梨1個、蓮子3至4粒

做法：

1.把羅漢果舂碎、雪梨連皮切塊，備用。

2.在煲中倒入1公升的水，開大火煲滾。

3.水滾後倒入所有的材料，轉小火煲煮30分鐘，即可飲用。

檸檬蜂蜜水

材料：檸檬2個、蜂蜜適量

做法：

1.檸檬洗淨後去核，切薄片。

2.把檸檬片放入玻璃瓶，加入適量蜂蜜浸泡後密封冷藏。

3.取1至2片檸檬泡溫水飲用。