近期參演漫威賣座片《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage)的美國男星活地夏里遜(Woody Harrelson),於美國時間前晚涉嫌在美國華盛頓一酒店內襲擊一名男子。

據稱60歲的活地因不滿一名男子對他以及女兒狂拍照而向該男子揮拳。事後他向到場的警察解釋指自己與該男子口角,期間他被該男子撞以及企圖叉頸。而他向該男子揮拳出於自衛。事件中沒有人被捕,翌日下午,警方表示相信活地是事件中的受害者。