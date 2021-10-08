何雁詩鄭俊弘完成隔離 自爆2個人去2個人返：好可惜

歌手何雁詩（Stephanie）近月樂做跟得夫人，跟老公鄭俊弘（Fred）去到美國登台兼度蜜月，簡直甜蜜滿瀉！但歡樂嘅時光總係過得特別快，話咁快佢哋就已經返咗香港，日前更完成長達21日嘅「疫監」，搭正凌晨12點「放監」之時，Stephanie嘅父母同愛犬Huphup專程去到酒店門口接兩公婆返屋企，媽媽仲負責揸機將呢個Warm爆畫面記錄低。

條片一開始就聽到Stephanie呼喚「囡囡」個名，又激動得跳樓梯級迎接，而Huphup就一枝箭衝去「媽咪」嘅懷抱，仲要係咁揈尾相當開心！Stephanie即肉緊抱起Huphup狂錫，相當黐纏！之後又指示狗仔去搵Fred，點知Huphup興奮過頭，完美表演擦身而過，甚至差啲衝咗入隔離酒店，最後畀Stephanie捉住，「一家三口」終於可以團聚啦！

事後Stephanie接受東網訪問，爆Huphup上車之後性情大變︰「佢真係好搞笑！見到我哋好High，激動完上車就唔理我！佢坐喺我媽咪度，用個Pat pat頂住我，叫極都唔望過嚟，應該係唔Happy我哋離開咗一段時間冇見佢，之前去旅行耐少少佢都會嬲！」講到隔離期間嘅難忘事，佢笑話油咗幅呃到人嘅巨作，係佢鍾意嘅城堡油畫︰「睇落去好似好勁咁，其實係幅數字畫，只係跟住啲數字去油，係幾好嘅Burn time活動。」

打趣提到佢之前被好多朋友問會唔會2個人入去、3個人出返嚟？佢抵死笑話︰「一路都係講2個人入去、1個人出返嚟，哈哈！但好可惜最後係2個人入去、2個人出返嚟。（諗住喺酒店入面互毆咩？）本來以為會，點知完全冇，有啲失望，哈哈！」認真爆笑！而「放監」後Stephanie話呢幾日都係練波同搞Wedding嘅嘢︰「嚟緊有個Golf嘅活動，Wedding就整緊啲帖，仲有就係煮餐飯畀父母食，成2個月冇煮飯畀佢哋食。」呢個中菜宴，隔住個Mon齋睇相都已經流晒口水！