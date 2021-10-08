MIRROR又變學校教材　「人體器官圖」深入童心

本地男團MIRROR嘅粉絲群涵蓋老中青，「入屋度」之高，真係大人同細路都鍾意，就連小學一年級嘅教材都有出現，唔通對住MIRROR零舍學業進步、讀書特別入腦啲？近日網上瘋傳一份小一英文工作紙，有MIRROR成員同經理人花姐出現，教小朋友用He、She、it等代名詞。而成員姜濤同Anson Lo更成為「人體器官圖」嘅主角，小朋友要填寫眼睛等英文生字。

呢份咁有心思嘅工作紙，其實係嚟自一位媽媽嘅心思！呢位媽媽有個專頁《和牛b的成長日記》，佢話囡囡「和牛b」返咗小學一個月都好適應，但學英文總係提唔起勁：「我惟有諗個辦法令佢投入少少啦，我今次嘅辦法就係，出動教主（Anson Lo）、姜Man（姜濤）仲有Edan（呂爵安）。和牛b一見到呢幾頁工作紙就笑到甜絲絲。」呢位愛心媽媽仲話老公對於佢呢個設計都話：「唉，佢都係要行呢一着！」唔少網友爭相瘋傳呢份工作紙，不單紛紛詢問呢位媽媽可唔可以分享之餘，又力讚佢好有心思，另外有媽媽級網友自爆，話自己出動埋「教主」Anson Lo嘅乘數表，小朋友零舍背得快啲！