《長津湖》續集新春上映？吳京轉甩易烊千璽頭髮

動作巨星吳京和內地人氣男星易烊千璽主演的內地電影《長津湖》，在9月30日上映至今，票房和口碑俱佳，截至昨晚（7日）11時《長》片公布，上映八天，票房已衝破人民幣34億元（約港幣41億元），進場觀看總人次超過7千萬，位佔內地票房總榜第8位外，更打破內地電影史16項記錄，包括「歷史片累計票房第一」等。

不少網民議論紛紛，認為《長》片中很多內容可以再發揮，甚至只有輕輕帶過或沒提及，認為拍續集的空間非常大，同時有傳續集已定檔在明年新年上映。因其中一個內地影視資訊平台網站中，新增《水門橋》這電影項目，資料上寫着：「又名《長津湖2》/《三炸水門橋》/《長津湖（下）》」，上映日期則是2022年。

另外，日前吳京和易烊千璽合演時的搞笑花絮片曝光，其中一場戲是吳京捉着易烊千璽，猶如陀螺般的狂轉，吳京一出手，易烊千璽未頭暈，已經當場被轉到「甩髮」，假髮立刻被轉到「半天吊」，吳京見狀即伸伸脷，並笑說可以這兩個方法來「防脫髮」：「一拿釘槍，二來AA膠！」「#吳京轉掉了易烊千璽頭髮」成為熱搜，閱讀及討論量超過3.3億。