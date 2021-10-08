搖滾巨星Hello Kitty　Anson Kong都Like

MIRROR副隊長Anson Kong除了是隊中肌肉擔當，在現實生活中更是一個忠心貓奴。所以當他在社交平台上公然大讚Hello Kitty吉蒂貓，作為「生粉」（AK粉絲名稱）真的一點也不會意外。更何況Hello Kitty今回與植村秀合作推出的限量彩妝系列，完全擺脫過往的Pink Pink可愛形象，搖身一變成為身穿黑色和服、閃耀馬甲，以及頭戴閃電紅色蝴蝶結的美妝搖滾巨星，跟又Rock又萌的AK真的好Match！

為眼、臉添上色彩光影

連AK都吸引到，Hello Kitty的魅力確實非凡！除了搖滾新形象具新鮮感外，今回的聯名系列亦陣容鼎盛，由眼、臉、唇的妝品都一應俱全。而當中最搶眼的，必定是糅合10種派對色調的rock the party!眼影組合；其外型設計以Hello Kitty的搖滾妝容為主題，猶如一個時尚可愛的手提包，更可扣上金鏈子隨身攜帶，出席派對。

同系列的Disco Glam眼影組合，雖是迷你眼影眼影組合，但一盒有齊6款色調，由閃爍紅色、棕色到閃爍金色都有，充滿節日氣氛。配合同步登場的Glitter Ball光影粉，一抹就能襯托雙頰，給妝容帶來IG濾鏡般的光澤。

唇膏控至愛

如果你是唇膏控，就不要錯過系列中的多款唇妝新品。當中的無色限唇膏，加有可的蝴蝶結和閃電壓紋，配以閃耀光澤質地，一擦就能擁有立體嘟嘟唇。無色限絹感唇膏則帶有絲滑水潤的質感，能夠呈現飽和的色調以及檜木的香氣。假如吉蒂貓粉絲較鍾情唇釉，就不妨選無色限絹感唇釉，其偏滋潤的質感，能順滑均匀的呈現唇美效果。若然本身是唇膏控，就不要錯過系列中的多款唇妝新品。當中的無色限唇膏，採用子彈外型配Hello Kitty蝴蝶結及閃電圖案設計，並備有寶石紅及裸色選擇，質地閃亮，能輕易塑造立體閃耀嘟嘟唇。另一款無色限絹感唇膏擁有無比絲滑水潤質感，能夠呈現精緻飽和的色彩及檜木香氣。如果一向偏愛唇釉的話，則可考慮無色限絹感唇釉，其水潤鮮明色調，最能展現節日「唇」美氣氛。

王牌產品換新裝

除以上新品外，更有多款王牌產品換上Hello Kitty新裝，包括ultime8黃金琥珀養膚潔顏油、武士刀眉筆、unlimited無限輕透持妝粉底液及petal 55粉底掃等。閃爍可愛的設計，配合高實用性，絕對值得收藏。