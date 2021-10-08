朱孝天曾確診新冠冇人知　留守台灣一年零收入

台灣組合F4成員朱孝天近年己開拓內地市場，不過過去一年因為避疫所以長期留居台灣，點知佢近日就向台灣媒體自爆曾確診新冠肺炎，冇病徵下連佢自己都唔知已經「中招」！

佢提到2019年時佢就去咗內地商演，兩個月做足10幾場騷，某日佢喺廣東惠州唱完，當晚就高燒 、喉嚨發痛，他就話支氣管痛到同平時感冒好唔同，嘴巴後方發苦，但味覺並未喪失，加上第二日佢就要去新疆烏魯木齊開唱，最後佢選擇食藥壓下症狀。而嗰次商演太太韓雯雯都陪喺身邊，一直去到隔年1月底佢獨自返台灣過年，很快就有新冠肺炎爆發，令佢一直留到依家。到最近佢去Body Check問醫生，醫生先話幫佢驗完抗體後，推斷佢2019年應該中過招，但抗體數值已下降，佢仲話Feel到韓雯雯都被感染，印象中老婆都有一排唔舒服。

而佢上月底終於啟程飛內地，喺上海展隔離1個月，預計近11月先會到北京同愛妻見面。而朱孝天亦提到佢留台近2年來，就冇資源、冇人脈，感嘆自己明明「一個台灣人，卻沒有台幣進帳」。佢又指當年F4紅極一時，佢都未試過年收破億，最高人工嗰次係佢哋為觀光局代言，8,000萬新台幣（約2,222萬港幣）4個人分；當年4子又曾喺東京同大阪舉辦小型個唱，通常一場唱酬2萬美金（約15.57萬港幣），而佢一拎到錢就去買古董，依家大部分都放喺北京開嘅古玩店，佢在台期間就由韓雯雯管理。