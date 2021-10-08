邦片新奸角Rami Malek成名之路　在於夠博

埃及裔美國男星Rami Malek憑2018年已故Queen主音Freddie Mercury傳記片《波希米亞狂想曲: 搖滾傳說》（Bohemian Rhapsody）奪得奧斯卡影帝，其後獲邦片監製招手，於新邦片《007：生死有時》（No Time To Die）飾演爛面大奸角。

Rami於美國作為少數族裔新移民第二代，力爭上遊的意志更為堅定。他於高中對戲劇產生興趣，立志做演員。起初父母都很反對，但見他埋頭苦幹向荷里活各大經理人與選角導演寄自己大頭照與資料，知道他是認真的，便支持他的決定。一如很多未紅的演員，他在荷里活一間餐廳做侍應維持生計，順便將自己資料偷偷塞進顧客中任何他懷疑是電影監製的袋裏。2004年他首次獲電視演出機會，參演《Gilmore Girls》其中一集，由於他還未加入美國演員工會，製作公司先替他付2千美元（約1萬5,600港元）登記費，再向他討回費用。

他其後參演過《翻生侏羅館》（Night at the Museum）電影系列，飾演法老王，一步一步獲更多人認識，接下來擔正電視劇《黑客軍團》（Mr. Robot）飾演黑客，演技獲得認同。他受《黑》監製鼓勵，雖然Freddie Mercury傳記片還是只聞樓梯響，已經提早準備，觀看Freddie的舊片段，以及接受每日4小時的動作導師訓練，模仿對方，再拍下片段寄給電影公司。這份努力，日後為他贏下首個小金人。