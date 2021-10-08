【#娛樂Hashtag】27歲做緊乜？周國賢朝九晚五賣鮑魚

藝人周國賢為繽FUN星網節目《#娛樂Hashtag》擔任嘉賓，接受主持人俞詠文訪問。談到早前為歌手AGA（江海迦）新歌《理性與任性之間》擔任MV男主角，內裏二人有大膽演出，周國賢表示當日拍攝時，從沒想過拍到如此激烈：「開頭AGA公司不下一次同我講，我有拍戲經驗，佢冇乜要睇住佢，所以我咪用前輩身份教佢點做，點知Action時佢all in（全程投入）喎！」

提到與Zpecial樂隊合作的歌曲《中二病人》，周國賢指鏡頭後的自己，性格也偶有中二病（自我感覺良好）情況出現：「過咗27，8歲後少啲，有一個Club of 27，通常啲好勁嘅人，好似Jimmy Hendrix、Kurt Cobain呢啲藝術界、音樂人，都喺27歲時神秘地離開咗，所以當我10幾歲夾Band時，都覺得27歲係自己嘅時刻，所以要把握時機做音樂Rock Star，但到27歲係做唔到嘅，只係幫緊老竇賣鮑魚，因為嗰年Zarahn內訌，公司又冇理我，所以我喺朝九晚五歲月度過。」談到一眾作品中，《地下街》乃被喻為封印的歌，究竟點解？該曲要到甚麼時候再能重見天日？快快去片！