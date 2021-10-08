靚靚Afternoon Tea　美妝時果乜都有

踏入十月，唔少人領取了第二期電子消費券，有閒錢當然要對自己同身邊人好啲，大可以歎番個「高汁」下午茶，犒賞一下自己。最近多間酒店相繼推出全新下午茶，有與美妝Crossover，食住靚；亦有唔少用上時令食材或各地優質靚料炮製的高質主題Afternoon Tea，點揀都得！

美妝聯乘

北海道食材主題

位於鬧市旺區的帝京酒店就由即日起至2022年1月2日，與日本北海道美肌品牌HABA無添加主義合作，以日本及北海道食材為主題，推出全新的「北海旨味下午茶」，帶來一系列精緻鹹甜美點，包括北海道松葉蟹肉豆腐、北海道帆立貝柚子紫蘇汁、角切葱免治吞拿魚腩飯、鮟鱇魚肝醬多士、福岡番茄蜜糖漬、白桃玄米茶北海道牛乳布甸等，隨餐附送Melony及Lavender Latte兩款特飲，前者是凍飲，混合蘇打水、薄荷葉及蜜瓜糖漿調配而成，酸酸甜甜十分可口；後者是熱飲，以蝶豆花配上紅桑子果醬，洋溢住清新宜人的雜莓及薰衣草滋味；讓大家充分細嘗日本地道滋味。推廣期內，惠顧兩位用套餐，更可獲HABA無添加主義「鯊烯美肌3部曲」乙份，食住靚有幾難？

健康素食之選

想食素又或想食個健康靚靚下午茶，巴絲打可以選擇中環．石板街酒店Gradini意大利餐廳與不含動物測試的高級美妝品牌Hourglass聯乘、由即日至11月30日推出的素食下午茶，美食包括未來植物牛肉酥盒、使用牛奶代替品融合意大利甜品的雜莓豆奶奶凍及豐富果香味的腰果馬卡龍、迷你芝士蛋糕、金箔松露朱古力及粉紅朱古力士多啤梨、法式牛肝菌蛋批、無花果配水牛芝士、傳統英式鬆餅等。另有自選Hourglass意式泡沫咖啡或Tea WG原片茶葉沖泡的頂級茗茶；亦可加錢升級品嘗「Infinity」無酒精雞尾酒。惠顧下午茶，可獲Hourglass 20分鐘節日彩妝體驗換領券及Veil絲滑柔紗礦物妝前乳試用裝乙支，以及Vanish™️ 無瑕遮瑕液試用裝乙份。

維港景伴歎香檳

喜歡歎香檳的也可揀選由香港喜來登酒店與法國有機美妝品牌Melvita合作推出的「Melvita醇享時光香檳下午茶」，供應期至10月31日。下午茶有10款精緻美食，包括鵝肝焦糖燉蛋、蟹肉牛油果牛角包、薰衣草雲呢拿忌廉泡芙伴糖漬血橙、熱帶果漾脆撻等鹹甜點，另有蜂蜜布里芝士法包、煙三文魚卷伴雞蛋沙律、綠茶法式小圓餅等，客人更可以免費添加英式鬆餅兩次，還可自選茶或咖啡，或免費升級至巴黎之花香檳、Bottega玫瑰甜氣酒或Bottega Gold Prosecco Brut葡萄汽酒一杯。享用下午茶後可獲贈Melvita夏日護膚禮品，餐廳還推出8折優惠。

時令食材

香印提子迷必試

由aT韓國農水產食品流通公社與香港沙田凱悅酒店於10月8日至12月8日期間（周一至周五），合作推出期間限定的「韓國香印提子下午茶‧本地遊」（2位用，每日限量25套）。餐廳嚴選韓國慶尚北道產頂級姬香公主香印提子入饌，製作成多款鹹甜美點及季節特飲，包括香印提子吉士撻、香印提子白朱古力奶凍、香印提子雲石芝士蛋糕、香印提子香檳慕絲、香印提子綠茶忌廉卷、香印提子奶凍、香印提子忌廉芝士三文治、焗香印提子鮮蝦接骨木花忌廉撻等。客人更可以優惠價加配香印提子米酒或梳打。此外，同場更置有香印提子園場景打卡區，大家可以歎個香甜下午茶之餘，仲可以寫意地投入青翠的韓國香印提子之旅呢！

日本當造水果

秋意漸濃，荃灣西如心酒店Nina Patisserie早前就推出了全新秋日「日本果漾下午茶」（兩位用），選用北海道赤肉蜜瓜、香印提子、巨峰提子及白桃等優質時令日本水果入饌，炮製出巨峰提子意式奶凍、日本白桃杏仁撻、山形縣梨巴伐利亞蛋糕、福岡士多啤梨卷蛋、北海道赤肉蜜瓜巴馬火腿撻、風乾番茄比目魚醬三文治、照燒雞肉包及香印提子蟹肉酥皮卷一系列鹹甜美點。下午茶由即日起供應至10月31日。

熱情西班牙

位於西九的型格酒店W Hotel的WOOBAR最近就請來西班牙火腿專家La Prudencia與Classic Fine Foods合作於即日起至11月21日期間，推出全新的「西班牙狂熱」下午茶（兩位用），無限供應西班牙伊比利亞臘腸、西班牙香腸、伊比利亞黑毛豬豬鞍、鯷魚，以及多款橄欖和麵包。行政總廚Rafael Gil以加利西亞風味八爪魚和西班牙辣肉腸餡餅，以及吞拿魚墨西哥胡椒三文治，又有金黃香脆的伊比利亞火腿炸丸子，以及鹹香四溢的52個月La Prudencia西班牙火腿等，而法籍糕點總廚 Baptiste Villefranque則參照了當地最出色的甜點食譜，製作出令人難以忘懷的水果撻、當地傳統的米布丁，還有特別設計了加入賓治酒的朱古力粟米撻、黑森林瑞士卷等。